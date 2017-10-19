سقط بـ 6 كيلو ماركة "رمسيس".. ضبط أخطر تاجر "حشيش" بالعاشر

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالشرقية، اليوم الخميس، من ضبط تاجر مُخدرات؛ بحوزته كمية من جوهر "الحشيش" المُخدر، بدائرة مدينة العاشر من رمضان.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "أحمد.م.س" 30 عامًا، عاطل، مُقيم بمحافظة الإسماعيلية، في كمين أمني بطريق "مصر – إسماعيلية" الصحراوي، بالعاشر من رمضان، وبحوزته 60 فرش "حشيش" ماركة "رمسيس" تزن حوالي 6 كيلو جرام.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة