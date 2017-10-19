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ضبط 232 مخالفة في حملة مرافق بسوهاج

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مصراوي Masrawy

ضبط 232 مخالفة في حملة مرافق بسوهاج

11:00 ص الخميس 19 أكتوبر 2017

ضبط 232 مخالفة في حملة مرافق بسوهاج

أرشيفية

سوهاج – عمار عبدالواحد:

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، بإشراف اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، اليوم الخميس، حملة أمنية مكبرة شارك فيها ضباط وقوات من إدارات البحث الجنائي والتموين والمرافق، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالتنسيق وفرع الأمن العام، لتحقيق الانضباط بالطريق العام وضبط المخالفين من الباعة الجائلين، ورفع وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المشاة والمرور بالشوارع العامة والميادين والأسواق وضبط الباعة الجائلين ، وإزالة المخالفات الخاصة بالتراخيص.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 232 مخالفة مرافق، منها31 مخالفة إشغال طريق، و7 عدم حمل شهادة صحية، و15 بائعًا متجولًا، و14 إزالة فرش فاكهة و165 مخالفات ومضبوطات متنوعة.

وجرى اتخاذ الإجراءات الأمنية حيال المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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