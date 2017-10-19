بالصور - إنقاذ 5 أشخاص تعطل بهم مصعد مستشفى الباجور العام
بالصور - إنقاذ 5 أشخاص تعطل بهم مصعد مستشفى الباجور العام
10:57 ص الخميس 19 أكتوبر 2017
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المنوفية - مروة فاضل:
شهدت مستشفى الباجور العام بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، تعطل مصعد المستشفى، وهو يقل 5 مواطنين موظفين ومرضى ما بين الدور الثاني والثالث، ما أدى لحبسهم نصف ساعة، قبل أن تتدخل إدارة المستشفى لإنقاذهم.
وقال الدكتور سمير مصطفى مدير المستشفى، إنه جرى إنقاذ المواطنين من خلال فتح المصعد من أعلى وسحبهم دون وقوع إصابات، مشيرًا إلى أن الضغط والاستخدام الخاطئ من قبل بعض المواطنين هو السبب في تعطل المصعد.
وأوضح أنه يتابع بشكل يومي مع شركة الصيانة حالات المصاعد السبعة الموجودة بالمستشفى، مشيرًا إلى أنه حدث طارئ، وأنه لم يصب أحد بأذى وأنه سيزيد من إجراءات الأمان والسلامة لمنع تكرار هذه الحوادث.
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