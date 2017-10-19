لحكومة الإسبانية تجتمع السبت لتعليق الحكم الذاتي في كتالونيا

مدريد- (د ب أ):

أعلنت الحكومة الإسبانية أنها ستعقد اجتماعا استثنائيا بعد غد السبت لتفعيل إجراءات تعليق الحكم الذاتي في كتالونيا.

وأعلن رئيس إقليم كتالونيا، كارلوس بوجديمون، في خطاب لرئيس الوزراء الاسباني، ماريانو راخوي، أن الاقليم سيعلن استقلاله بشكل كامل عن أسبانيا، إذا استمرت حكومة مدريد في تهديدها بتعليق الحكم الذاتي للإقليم.

وقال بوجديمون: "إذا أصرت حكومة الدولة (الاسبانية) على رفض الحوار والاستمرار في القمع، فإنه من الممكن أن يمضي برلمان كاتالونيا قدما - إذا رأى ذلك مناسبا – في التصويت على الإعلان الرسمي للاستقلال".

وبخطابه الاخير، يتملص رئيس إقليم كتالونيا للمرة الثانية خلال أسبوع من تحذير مدريد بأن يتخلى عن مساعيه من أجل الانفصال، وإلا فسيواجه تفعيل المادة رقم 155 من الدستور، والتي تسمح للحكومة بتعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا.

وتتركز الأزمة على الاستفتاء الذي جرى في الاول من أكتوبر الجاري بشأن استقلال الاقليم، والذي حظرته المحكمة الدستورية وعرقلته الشرطة الإسبانية بعنف.