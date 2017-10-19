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تقارير: مقتل شخص في حريق ضخم بفندق في ميانمار

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مصراوي Masrawy

تقارير: مقتل شخص في حريق ضخم بفندق في ميانمار

10:50 ص الخميس 19 أكتوبر 2017

تقارير: مقتل شخص في حريق ضخم بفندق في ميانمار

أرشيفية

يانجون- (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام محلية في ميانمار أن شخصا على الأقل لقى حتفه بعد اندلاع حريق كبير دمر أحد الفنادق الفاخرة في يانجون، العاصمة التجارية لميانمار، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، حيث أتت عليه النيران بالكامل تقريبا.

واندلع الحريق في فندق كانداوجى بالاس هوتيل، الواقع على ضفة بحيرة، حوالى الساعة 0300 صباحا بالتوقيت المحلي (2030 بتوقيت جرينتش)، بحسب وسائل إعلام محلية، التي قالت أيضا إن مواطنا صينيا ورجل إطفاء نقلا إلى المستشفى.

وأفادت مجلة فرونتير المحلية الناطقة باللغة الإنجليزية أن الضحية هو أحد نزلاء الفندق.

ويتردد أن غرف الفندق الـ 96 كان بها 141 نزيلا، أغلبهم من السائحين الأجانب.

وقالت سائحة أمريكية للمجلة إنها لم تسمع صافرة الإنذار بوجود حريق، وأن أحد العاملين بالفندق قام بإيقاظها.

واستغرق رجال الإطفاء أكثر من ثلاث ساعات لإخماد الحريق الذي لم يعرف بعد سببه .

ويشار إلى أن أجزاء من الفندق تعود للثلاثينيات من القرن الماضي.

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