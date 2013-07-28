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حراس الثورة بالمنيا: لا لتعديل دستور الإخوان نعم لدستور جديد

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حراس الثورة بالمنيا: لا لتعديل دستور الإخوان نعم لدستور جديد حراس الثورة بالمنيا: لا لتعديل دستور الإخوان نعم لدستور جديد

أكدت أمانة حزب "حراس الثورة" بالمنيا فى بيانها الصادر اليوم رفضها تعديل دستور 2012 وضرورة وضع دستور جديد يتوافق عليه الجميع وقد أكد البيان الرفض القاطع لأى تعديلات يتم إدخالها على دستور 2012 المعطل إذ أن هذا الدستور معيب بالكامل ويعتريه الخلل والعوار القانونى والدستورى بل ومطعون على شرعيته مراراً وتكراراً.

وأوضح البيان أن خير دليل على ذلك تلك الأحكام القضائية التى صدرت من المحكمة الدستورية العليا والتى تعرضت لبطلان اللجنة التأسيسية التى قامت بوضع هذا الدستور الباطل، كما أنه دستور غير توافقى انفردت جماعة الإخوان وحلفاؤها من التيار الدينى بصياغته بعد انسحاب الأزهر والكنيسة والقوى المدنية.

وأكد محمد عبد النعيم الحمبولى المحامى أمين الحزب بالمنيا أن دستور 2012 ساقط لأنه خرج من رحم تأسيسية العار بسبب انتهاك وتزييف الإرادة العامة لجماهير الشعب المصرى موضحا أنه إذ اتم تعديل مواد دستور 2012 فإننا نتحدث عن تعديل ما يزيد عن 50 مادة على الأقل مطالبا بضرورة إعادة وضع وصياغة دستور جديد للبلاد يعبر عن طموحات وتطلعات الشعب المصرى نحو تحقيق أهداف ثورة 25 يناير وهو ما يعد رسالة تطمين للمواطنين والساسة على حد سواء، مفادها أن أخطاء الماضى لن تتكرر وأن إدارة الحياة السياسية.

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مصر 365