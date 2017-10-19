كتالونيا تهدد بإعلان الاستقلال الكامل عن إسبانيا
كتالونيا تهدد بإعلان الاستقلال الكامل عن إسبانيا
10:50 ص الخميس 19 أكتوبر 2017
رئيس إقليم كتالونيا كارلوس بوجديمون
مدريد- (د ب أ):
أعلن رئيس إقليم كتالونيا، كارلوس بوجديمون، في خطاب لرئيس الوزراء الاسباني، ماريانو راخوي، أن الاقليم سيعلن استقلاله بشكل كامل عن أسبانيا، إذا استمرت حكومة مدريد في تهديدها بتعليق الحكم الذاتي للإقليم.
وقال بوجديمون: "إذا أصرت حكومة الدولة (الاسبانية) على رفض الحوار والاستمرار في القمع، فإنه من الممكن أن يمضي برلمان كاتالونيا قدما - إذا رأى ذلك مناسبا – في التصويت على الإعلان الرسمي للاستقلال".
وبخطابه الاخير، يتملص رئيس إقليم كتالونيا للمرة الثانية خلال أسبوع من تحذير مدريد بأن يتخلى عن مساعيه من أجل الانفصال، وإلا فسيواجه تفعيل المادة رقم 155 من الدستور، والتي تسمح للحكومة بتعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا.
وتتركز الأزمة على الاستفتاء الذي جرى في الاول من أكتوبر الجاري بشأن استقلال الاقليم، والذي حظرته المحكمة الدستورية وعرقلته الشرطة الإسبانية بعنف.
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