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قرار جمهوري بالموافقة على منحة إيطالية لإعادة تأهيل متحف الفن الإسلامي بالقاهرة

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مصراوي Masrawy

قرار جمهوري بالموافقة على منحة إيطالية لإعادة تأهيل متحف الفن الإسلامي بالقاهرة

11:09 ص الخميس 19 أكتوبر 2017

قرار جمهوري بالموافقة على منحة إيطالية لإعادة تأهيل متحف الفن الإسلامي بالقاهرة

متحف الفن الإسلامي

القاهرة - مصراوي:

أصدر الرئيس عبد الفتاح ، القرار رقم (١٨٢ لسنة ٢٠١٧)، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية العربية والجمهورية الإيطالية بشأن المنحة المقدمة من الإيطالية لإعادة تأهيل متحف الفن الإسلامي في القاهرة، والموقعة في القاهرة بتاريخي (٢٠ و٢٩ مارس ٢٠١٦).

وتبلغ قيمة المنحة ٨٠٠ ألف يورو.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

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مصراوي Masrawy

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