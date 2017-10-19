قرار جمهوري بالموافقة على منحة إيطالية لإعادة تأهيل متحف الفن الإسلامي بالقاهرة
قرار جمهوري بالموافقة على منحة إيطالية لإعادة تأهيل متحف الفن الإسلامي بالقاهرة
11:09 ص الخميس 19 أكتوبر 2017
متحف الفن الإسلامي
القاهرة - مصراوي:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم (١٨٢ لسنة ٢٠١٧)، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية بشأن المنحة المقدمة من الحكومة الإيطالية لإعادة تأهيل متحف الفن الإسلامي في القاهرة، والموقعة في القاهرة بتاريخي (٢٠ و٢٩ مارس ٢٠١٦).
وتبلغ قيمة المنحة ٨٠٠ ألف يورو.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.
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