قرارات جمهورية بتخصيص أراض لإقامة مشروعات في قنا ومنطقة صناعية في الشرقية

مصراوي:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم (٤٩٣ لسنة ٢٠١٧)، بتخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة قنا لإقامة بعض المشروعات عليها.

كما أصدر الرئيس السيسي، القرار قم (٤٩٤ لسنة ٢٠١٧)، بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة (٩٨ر١٤٨٤)، فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة الشرقية لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية.

وتضمنت قرارات الرئيس السيسي، القرار رقم (٤٨٠ لسنة ٢٠١٧)، باعتبار مشروع نزع ملكية الجزء المؤجر من العقار الذي تشغله مدرستا تلوانة الابتدائية المشتركة وتلوانة الإعدادية للبنات زمام ناحية تلوانة مركز الباجور بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة.