أخبار عاجلة

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية -
محكمة تقضى باستمرار حبس رئيس فرع منظمة العفو الدولية بتركيا -
حقيقة ظهور طفل بأربعة أرجل في بني سويف -
إخلاء سبيل نائب مدير مستشفى "ههيا" في واقعة "وفاة مُدرس" بالشرقية -
بالصور - إزالة التعديات على 2035 مترا من أراضي الدولة في أسوان -
ضبط 11 مليون قرص "تامول" مخدر داخل حاوية بميناء بورسعيد -
انفجار كابل الكهرباء الرئيسي في مصنع حديد بقليوب -
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد جولة تفقدية بالأقصر -
إبراهيم حجازي يطلق مبادرة الـ"5 جنيهات" بجامعة حلوان -
مصدر بمجلس الدولة: الكشف الطبي لأوائل دفعة ٢٠١٤ يومي السبت والأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية التعاون المالي والفني بين مصر والإمارات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية التعاون المالي والفني بين والإمارات

11:05 ص الخميس 19 أكتوبر 2017

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية التعاون المالي والفني بين مصر والإمارات

الرئيس

القاهرة - مصراوي:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا رقم (٢٧٩ لسنة ٢٠١٧)، بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون المالي والفني والموقعة في أبو ظبي بتاريخ (٢٣ يناير ٢٠١٧).

ووافق مجلس النواب، على هذا القرار بجلسته المعقودة في (٥ يوليو ٢٠١٧).

وتضمنت مذكرة التفاهم بالتعاون على تطبيق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، وحل النزاعات التي ربما تنشأ عن تطبيق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين الدولتين، وتحسين الشفافية والتبادل الفعال للمعلومات المتعلقة بالضرائب عند الطلب، وإزالة المعوقات الضريبية من أجل زيادة النشاطات الاستثمارية العابرة للحدود بين البلدين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • قرار جمهوري بالموافقة على منحة إيطالية لإعادة تأهيل متحف الفن الإسلامي

    أخبار

  • الرئيس السيسي يرفع العلم على قاعدة الإسكندرية بعد تطويرها

    أخبار

  • في العيد الخمسين للقوات البحرية..رفع العلم المصري علي 4 وحدات جديدة

    أخبار

  • ​السيسي يوجه بمواصلة العمل على تشجيع الاستثمار في منطقة قناة السويس

    أخبار

إعلان

7755a10252.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"