قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية التعاون المالي والفني بين مصر والإمارات

القاهرة - مصراوي:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا رقم (٢٧٩ لسنة ٢٠١٧)، بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون المالي والفني والموقعة في أبو ظبي بتاريخ (٢٣ يناير ٢٠١٧).

ووافق مجلس النواب، على هذا القرار بجلسته المعقودة في (٥ يوليو ٢٠١٧).

وتضمنت مذكرة التفاهم بالتعاون على تطبيق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، وحل النزاعات التي ربما تنشأ عن تطبيق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين الدولتين، وتحسين الشفافية والتبادل الفعال للمعلومات المتعلقة بالضرائب عند الطلب، وإزالة المعوقات الضريبية من أجل زيادة النشاطات الاستثمارية العابرة للحدود بين البلدين.