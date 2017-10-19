تعاون علمي مصري كوري لإعداد استراتيجية مدينة العلوم للبحوث الالكترونية

القاهرة- (أ ش أ):

صرح كشف الدكتور هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، بانه سيتم توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين المعهد وجامعة هانبات الكورية بهدف المشاركة فى إعداد استراتيجية لمدينة العلوم للبحوث الإلكترونية وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بدعم علاقات التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية العالمية.

وأوضح الديب فى تصريح له اليوم - الخميس - انه سيتم توقيع الاتفاقية خلال شهر نوفمبر المقبل أثناء إنعقاد المؤتمر السنوى بالإسكندرية حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة التحكم المتقدمة وبمشاركة عدد من الشخصيات الهامة من الجانبين وذلك فى إطار التعاون العلمى والبحثى المشترك بين المؤسسات البحثية المصرية والكورية.

واشار الى أنه كان قد التقى رئيس جامعة هانبات بكوريا الجنوبية بحضور نائب رئيس الجامعة الكورية، فى سبتمبر الماضى للتباحث حول بنود الاتفاقية التى تهدف إلى تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا بين الجانبين المصرى والكورى فى المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك، والتى تخدم أولويات خطة التنمية المستدامة فى مصر 2030