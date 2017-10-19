بروتوكول تعاون بين "الإسكان" والقليوبية لرصف مداخل القرى

كتب- محمد عبدالناصر:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، ومحافظة القليوبية، لرصف الطرق الأكثر احتياجاً بمداخل القرى الرئيسية.

وقال اللواء محمود العشماوي، محافظ القليوبية، وفقًا للبيان الصادر اليوم الخميس، إن المحافظة تلتزم بحصر الطرق الأكثر احتياجًا للرصف بمداخل القرى الرئيسية بالمحافظة، وعمل التكلفة التقديرية للأعمال المطلوبة، وموافاة الجهاز المركزي للتعمير بها، مع وجود مندوب دائم يمثل المحافظة بمواقع العمل أثناء تنفيذ الأعمال، بجانب تسليم المواقع خالية من العوائق التي قد تحول دون بدء التنفيذ، إضافة إلى تشكيل لجنة اتصال لتذليل الصعاب وأي مشاكل إدارية قد تطرأ أثناء تنفيذ المشروع.

وأضاف المهندس محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن البروتوكول يتضمن رصف 15 طريقًا قصيرًا بإجمالي 25 مليون جنيه، وطريق عرب العليقات لخدمة الإسكان الاجتماعي بتكلفة 40 مليون جنيه، ويلتزم الجهاز المركزي للتعمير بتنفيذ أعمال رصف الطرق الأكثر احتياجًا للرصف بمداخل القرى الرئيسية بمحافظة القليوبية، والتي تم الاتفاق عليها بين الطرفين، باعتمادات يتم تدبيرها من الخطة العاجلة للجهاز المركزي للتعمير.

وأعلن ناصر، أن مدة تنفيذ الأعمال 6 أشهر، تبدأ من تاريخ تدبير الاعتمادات اللازمة للتنفيذ.