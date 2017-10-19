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رضا حجازي: لا نهتم بالصراع على الدرجات ونسعى لخلق طالب متعلم

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مصراوي Masrawy

رضا حجازي: لا نهتم بالصراع على الدرجات ونسعى لخلق طالب متعلم

10:54 ص الخميس 19 أكتوبر 2017

رضا حجازي: لا نهتم بالصراع على الدرجات ونسعى لخلق طالب متعلم

رضا حجازي

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن الهدف الوحيد للوزارة هو مصلحة الطلاب وتعليمهم وتنفيذ رؤية 2030، لخلق متعلم قادر على التفكير ومتمكن علمياً وفنياً وتكنولوجياً.

وأضاف حجازي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة، لتوضيح بنود القرار الوزاري رقم (377 لسنة 2017)، الخاص بتعديل القرار رقم (313 لسنة 2011)، والمتعلق بالتقويم التربوي الشامل، أن الوزارة لا تهتم بصراع الحصول على درجات، بغض النظر عن التعلم، ولكنها تهتم بالنمو المعرفي والمهاري والابتكاري للطالب.

ويناقش المؤتمر اللغط الذي حدث حول: "إلغاء الميد تيرم، واعتبار الصف السادس الابتدائي سنة نقل، فضلًا عن قصر التظلمات على الرسوب فقط، وإضافة التربية الرياضية للمجموع، وخروج التربية الفنية والحاسب الآلي من المجموع".

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