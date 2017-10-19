الإسكان: صرف تعويضات سكان منطقة الدريسة بالشرقية وهدم المباني غير الآمنة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أنه تم صرف تعويضات نقدية قدرها 100 ألف جنيه لكل وحدة بمنطقة الدريسة - مدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية، وذلك بناءً على رغبة السكان، كما تم هدم جميع المباني غير الآمنة بالمنطقة بعد قيام الشاغلين بإخلاء الوحدات السكنية، وتسليمها للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بصفتها الجهة صاحبة الولاية على أراضي المنطقة.

وقال صديق، في نص البيان الصادر اليوم الخميس، إن ذلك يأتي في إطار التعاون المثمر بين وزارة الإسكان ممثلة في صندوق تطوير المناطق العشوائية، ومحافظة الشرقية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وشركة MOT التابعة لها، لتنفيذ مشروع تطوير منطقة الدريسة، بمدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية.

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن صندوق تطوير المناطق العشوائية تولى تمويل مشروع التطوير، بينما قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وشركة MOT التابعة لها، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات للسكان، وقامت محافظة الشرقية بتوفير المعدات اللازمة لهدم وإزالة المباني.​