مصر للطيران: 50 رحلة لنقل 5 آلاف سائح في "تعامد الشمس على رمسيس"
مصر للطيران: 50 رحلة لنقل 5 آلاف سائح في "تعامد الشمس على رمسيس"
10:51 ص الخميس 19 أكتوبر 2017
مصر للطيران
كتب- طه عبيد:
أعلن صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، تسيير 50 رحلة إضافية ومنتظمة، تستوعب 5 آلاف سائح لـ"الأقصر، أسوان، وأبو سمبل"، من 20 وحتى 23 أكتوبر الجاري؛ لنقل السياح وممثلي الوكالات العالمية لتغطية ظاهرة "احتفال تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني" ، التي تحدث مرتين سنوياً.
وقال "مسلم"، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن الجسر الجوي الذي تنظمه الشركة؛ يأتي في إطار اهتمامها بتنشيط حركة السياحة والسفر من أجل عودة الحركة لطبيعتها.
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