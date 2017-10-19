مصر للطيران: 50 رحلة لنقل 5 آلاف سائح في "تعامد الشمس على رمسيس"

كتب- طه عبيد:

أعلن صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، تسيير 50 رحلة إضافية ومنتظمة، تستوعب 5 آلاف سائح لـ"الأقصر، أسوان، وأبو سمبل"، من 20 وحتى 23 أكتوبر الجاري؛ لنقل السياح وممثلي الوكالات العالمية لتغطية ظاهرة "احتفال تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني" ، التي تحدث مرتين سنوياً.

وقال "مسلم"، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن الجسر الجوي الذي تنظمه الشركة؛ يأتي في إطار اهتمامها بتنشيط حركة السياحة والسفر من أجل عودة الحركة لطبيعتها.