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شاب يطعن جاره بالسكين لمعاكسته شقيقته في الشرقية

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مصراوي Masrawy

شاب يطعن جاره بالسكين لمعاكسته شقيقته في الشرقية

10:38 ص الخميس 19 أكتوبر 2017

شاب يطعن جاره بالسكين لمعاكسته شقيقته في الشرقية

أرشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

طعن شاب جاره بالسكين، اليوم الخميس؛ إثر قيام الأخير بمعاكسة شقيقته بقرية "كفر عجيبة" التابعة لدائرة مركز ههيا بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بوصول "محمد. ع. م" 18 عامًا، مُقيم بكفر "عجيبة" إلى مستشفى "ههيا" المركزي، مصابًا بجرح قطعي في الجانب الأيسر، وآخر بالصدر.

وتبين من التحريات الأولية، أن وراء الواقعة المدعو "أحمد. إ. الـ" جار المجني عليه، وطعنه بسلاح أبيض "سكين" على خليفة مشادة كلامية بينهما بسبب قيام المجني عليه بمعاكسة شقيقته.

تم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

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