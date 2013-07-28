ضبط 7 آلاف صاروخ وألعاب نارية محظورة قبل بيعها فى الأسواق بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية بالتعاون مع مباحث التموين من إحباط محاولة ترويج 7 آلاف صاروخ وألعاب نارية محظور تداولها وبدون فواتير بحوزة ثلاثة تجار بمدينة بنها، وذلك قبل بيعها فى الأسواق قبل الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

وكانت المعلومات السرية قد وردت للواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية تفيد بقيام 3 تجار بالإتجار فى الألعاب النارية والبمب والصواريخ بمدينة بنها، وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد محمد بكرى رئيس مباحث التموين.

وأكدت تحريات البحث الجنائى ومباحث التموين صحة المعلومات والواقعة فقامت على الفور حملة تموينية موسعة وتمت مداهمة محلات المتهمين وألقى القبض عليهم وهم السيد إبراهيم السيد صاحب محل لبيع أدوات الصيد وبحوزته 60 علبة صواريخ بإجمالى 3000 صاروخ ومحمود صبحى عبد الغفار حسن صاحب فرش لبيع الألعاب النارية وبحوزته 2000 صاروخ وألعاب نارية مجهولة المصدر وحسن عبد الغفار حسن تاجر ألعاب نارية وبحوزته 50 علبة صاروخ بإجمالى 2000 صاروخ وبمبة بدون فواتير وذلك خلال عرض المضبوطات تمهيدا لبيعها فى الأسواق خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.