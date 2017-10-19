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الأهالي يضبطون شخصين شرعا في سرقة أعمدة كهرباء بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

الأهالي يضبطون شخصين شرعا في سرقة أعمدة كهرباء بالمنوفية

10:34 ص الخميس 19 أكتوبر 2017

الأهالي يضبطون شخصين شرعا في سرقة أعمدة كهرباء بالمنوفية

ارشيفية

المنوفية - مروة فاضل:

تمكن أهالي عزبة العناني بمركز منوف بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، من ضبط سائق وعامل أثناء سرقتهما أعمدة إنارة قديمة أثناء تحميلها على سيارة نقل.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، بلاغًا من أهالي عزبة العناني بمركز منوف، بقيام بعض الأشخاص بتحميل بعض أعمدة الإنارة القديمة على سيارة نقل.

وبالانتقال والفحص بالتنسيق مع قسم شرطة الكهرباء بالمنوفية، تم ضبط كلًا من "م. ع. ع. إ" سائق، ومقيم مركز قويسنا، "م. ج. أ. م" عامل، ومقيم دائرة المركز حال قيامهما بتحميل أعمدة إنارة قديمة باللودر ملك الثاني على سيارة نقل بمقطورة قيادة الأول.

بمواجهة المتهمان أفادا بقيام أحد الأشخاص، إدعى أنه يعمل بشركة الكهرباء باستئجارهما لنقل تلك الأعمدة مقابل مبلغ مالي، وتم التحفظ على المتهمين والسيارة والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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