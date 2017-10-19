بالصور.. مدير أمن الجيزة يُكرم "ثلاثي" فرقة الجنوب لتميزهم في العمل
بالصور.. مدير أمن الجيزة يُكرم "ثلاثي" فرقة الجنوب لتميزهم في العمل
10:36 ص الخميس 19 أكتوبر 2017
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
مدير مكافحة المخدرات يكشف سبب عدم اقتحام "السحر والجمال" وارتفاع سعر
كتب - محمد شعبان:
أناب اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، لتكريم عدد من الضباط؛ تقديرا لجهودهم.
وشمل التكريم العقيد علي عبد الرحمن، مفتش مباحث البدرشين والعياط، والمقدم مروان الحسيني، رئيس مباحث العياط، ومعاونه النقيب كريم عليان؛ لكفاءتهم وجهدهم في العمل.
ونجح الضباط الثلاثي في كشف العديد من الجرائم والإيقاع بتشكيلات عصابية لسرقة المواطنين والمساكن خلال الفترة الأخيرة.
وسلم "العراقي" شهادات التكريم للضباط نيابة عن وزير الداخلية، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، موجها بضرورة الارتقاء بالأداء الأمني بصفة مستمرة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ضبط 263 قضية مخدرات و62 متهما مطلوبين على ذمة أحكام قضائية خلال 24
-
إزالة نحو 600 حالة تعد على أملاك الدولة ومنافع الري في 8 محافظات
-
ضبط 10 مصانع لإنتاج الأعلاف والمبيدات الزراعية المغشوشة
-
من واقع التحقيقات.. كيف أنقذ عميد "عروس الهرم" من الاغتصاب على يد
إعلان
إعلان