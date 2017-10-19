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بالصور.. مدير أمن الجيزة يُكرم "ثلاثي" فرقة الجنوب لتميزهم في العمل

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مصراوي Masrawy

بالصور.. مدير أمن الجيزة يُكرم "ثلاثي" فرقة الجنوب لتميزهم في العمل

10:36 ص الخميس 19 أكتوبر 2017

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مدير مكافحة المخدرات يكشف سبب عدم اقتحام

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مدير مكافحة المخدرات يكشف سبب عدم اقتحام "السحر والجمال" وارتفاع سعر

كتب - محمد شعبان:

أناب اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، لتكريم عدد من الضباط؛ تقديرا لجهودهم.

وشمل التكريم العقيد علي عبد الرحمن، مفتش مباحث البدرشين والعياط، والمقدم مروان الحسيني، رئيس مباحث العياط، ومعاونه النقيب كريم عليان؛ لكفاءتهم وجهدهم في العمل.

ونجح الضباط الثلاثي في كشف العديد من الجرائم والإيقاع بتشكيلات عصابية لسرقة المواطنين والمساكن خلال الفترة الأخيرة.

وسلم "العراقي" شهادات التكريم للضباط نيابة عن وزير الداخلية، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، موجها بضرورة الارتقاء بالأداء الأمني بصفة مستمرة.

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