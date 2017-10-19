رئيس الوزراء يتفقد استعدادات الإسكندرية لاستقبال فصل الشتاء

كتب- محمد غايات:

يتفقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، عددًا من الملاعب الرياضية الجديدة بمحافظة الإسكندرية، فضلًا عن افتتاح محطة مياه.

وتتضمن جولة رئيس الوزراء، إلى الإسكندرية، لقاء القيادات الشعبية والتنفيذية للمحافظة، بحضور الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية.

ومن المقرر أن يبحث إسماعيل، خلال الزيارة، استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة السيول والأمطار، فضلًا عن متابعة سير عمل المشروعات التنموية والانتهاء منها وفقًا للتوقيتات الزمنية المحددة. ​