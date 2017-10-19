رئيس الوزراء يتفقد استعدادات الإسكندرية لاستقبال فصل الشتاء
رئيس الوزراء يتفقد استعدادات الإسكندرية لاستقبال فصل الشتاء
10:32 ص الخميس 19 أكتوبر 2017
رئيس الوزراء
كتب- محمد غايات:
يتفقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، عددًا من الملاعب الرياضية الجديدة بمحافظة الإسكندرية، فضلًا عن افتتاح محطة مياه.
وتتضمن جولة رئيس الوزراء، إلى الإسكندرية، لقاء القيادات الشعبية والتنفيذية للمحافظة، بحضور الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية.
ومن المقرر أن يبحث إسماعيل، خلال الزيارة، استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة السيول والأمطار، فضلًا عن متابعة سير عمل المشروعات التنموية والانتهاء منها وفقًا للتوقيتات الزمنية المحددة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مصدر: رئيس الوزراء يشهد حفل تسلم "الفرقاطة فاتح والغواصة 42" غدًا
-
الحكومة توافق على قانون المرور.. وإسماعيل: يعيد الانضباط للشارع المصري
-
مجلس الوزراء: الإرهاب لن ينجح في إيقاف مسيرة التنمية
-
البرلمان يستعد لحساب الحكومة.. و"البروفة" غدًا في "الخطة والموازنة"
إعلان
إعلان