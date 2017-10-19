قائد القوات البحرية: البدء في بناء قواعد بحرية جديدة في مواقع جغرافية مختارة

الإسكندرية - ( أ ش أ):

أكد الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية أن تحقيق الاستقرار والأمن وضمان حرية الملاحة البحرية الدولية في مناطق عمل قواتنا البحرية أصبح محور اهتمامنا الأول في ظل ما تشهده المنطقة من عدم استقرار عصف بمقدرات بعض دولها بعد أن كانت في استقرار ونمو مستمر ، لافتا إلى أن تحدي تنامي أنشطة التهريب وأعمال الهجرة غير الشرعية برز علي المستوي الإقليمي، حيث سنت مصر قوانين تجرمها في مبادرة حاسمة بالإضافة إلى تواجد القوات البحرية القوي والمستمر الفعال بالبحر إلي تغيير معظم مسارات الهجرة غير الشرعية إلى خارج المياه الإقليمية.

وقال:" إن لاكتشافتنا الحالية لمصادر الطاقة بالبحر بالمنطقة الإقتصادية وعلي مسافات بعيدة من الساحل المصري دور هام في تحديد استراتيجتنا البحرية والتي تعمل ضمن منظومة القوات المسلحة والتي تهدف فى المقام الأول إلى حماية مصر وشعبها العظيم ومقدراته وثرواته وتطلعاته وأمال الأجيال القادمة لحياة أفضل".

وأشار إلي أن خطة القيادة للقوات المسلحة جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتطوير القوات البحرية للتواكب مع المرحلة الفاصلة التي تعيشها أمتنا حيث بدأ التطوير غير المسبوق كما و كيفا مع العمل المتوازي مع عدة محاور والذي تضمن إعادة تنظيم القوات البحرية في أسطولين لتحقيق السيطرة ورد الفعل السريع لإنتشار جيد يتسم بالمرونة والقدرة علي المناورات .

وأضاف أنه تم الشروع في بناء قواعد بحرية جديدة في مواقع جغرافية مختارة تسمح بتحقيق السيطرة البحرية علي قطاعات عدة وتضمنت أيضا تطوير القواعد البحرية الحالية من حيث المنشآت والبنية التحتية بنمط موحد وتطوير الأرصفة لتسمح باستقبال وحدات بحرية ذات حمولات وغاطس حتي مستوي حاملات المروحيات .

وقال قائد القوات البحرية " إن ما تشاهدوه اليوم في قاعدة الأسكندرية البحرية هو مثال لطبيعة وشكل القاعدة البحرية -تلك القاعدة الأقدم في تاريخ البحرية المصرية منذ إنشاء حصن رأس التين في عهد محمد علي- والتي لم يمتد التطوير لبنيتها التحتية لفترات طويلة منذ ثلاثينيات القرن الماضي".

واستعرض - في شرح مختصر - حجم أعمال التطوير التي تمت بقاعدة الأسكندرية البحرية، والانتهاء من إنشاء أرصفة بحرية جديدة بطول 3734 مترا بزيادة قدرها مائة واثنين في المائة مقارنة بالوضع قبل التطوير ، وإنشاء حاجز أمواج متصل يصل إلى 5 كم مع إنشاء أكبر منشأ معدني مغطي للغواصات في الشرق الأوسط مع زيادة الأعماق لاستقبال جميع حمولات السفن بنسبة زيادة تصل إلي مائتين وسبعة في المائة من المستهدف ، مع استغلال نواتج التكريك لاكتساب القاعدة لمساحات إضافية وصلت لأكثر من 127 % من مساحتها السابقة، مع ما تضمنه من أعمال تطوير كامل للبنية التحتية ومرافق وشبكات وتطوير لشبكات الطرق وتوسعتها بحرارة المرور الإضافية مع تزويدها بالعلامات اللازمة للتدفق الحركي بالتنسيق الكامل للموقع العام .