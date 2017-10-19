مصرع 4 عمال وإصابة 10 آخرين في تصادم أتوبيس ومقطورة بالأقصر
مصرع 4 عمال وإصابة 10 آخرين في تصادم أتوبيس ومقطورة بالأقصر
10:27 ص الخميس 19 أكتوبر 2017
صورة ارشيفية
الأقصر – محمد محروس:
لقي أربعة عمال بشركة النصر للتعدين، مصرعهم، وأصيب 10 آخرين، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين الأتوبيس الذي يقلهم للمصنع، وسيارة نقل بمقطورة، بالقرب من جزيرة راجح بمركز إسنا جنوب الأقصر. وقال مصدر طبي، إنه تم نقل 9 مصابين في الحادث إلى مستشفى إسنا المركزي، بينما نقل المصاب العاشر إلى مستشفى الأقصر الدولي لخطورة حالته.
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