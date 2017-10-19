مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادثي تصادم بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين، اليوم الخميس، في حادثي تصادم بمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون، بحادث تصادم ومتوفى و ومصابين بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن طرفي الحادث دراجتين نارية بدون لوحات اصطدموا بالمواجهة، نجم عن الحادث وفاة قائد الدراجة الأولى متأثرًا بإصابته، بالإضافة إلى إصابة كلًا من قائد الدراجة الثانية، وشقيقه ولا يمكن استجوابهما وتم نقلهم إلى مستشفى أشمون العام، وتحويل الأخير إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي.

وتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون بحادث تصادم، ومصاب على طريق "أشمون – القنطرة البيضاء".

وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة نقل بـ"خ. م. م. ج" طالب، أثناء عبوره الطريق، نجم عنه إصابته باشتباه نزيف داخلي في المخ، ولا يمكن استجوابه وتم نقله إلى مستشفى أشمون العام.