تسمم ربة منزل وصاحب مضرب أرز في المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

أصيبت ربة منزل وصاحب مضرب أرز بتسمم حاد في محافظة المنوفية، اليوم الخميس، نقلوا على إثرها لمستشفى الجامعة بشبين الكوم.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مستشفى الباجور العام، باستقبال "ل. ح. ع" ربة منزل مصابة بحالة تسمم وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي "قسم السموم".

وبالانتقال والفحص وسؤالها قررت بتناولها أقراص دوائية بطريق الخطأ، لشعورها بآلام في الرأس، نافية الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مستشفى الباجور العام بوصول "ط. ش. ع" صاحب مضرب أرز ومقيم دائرة المركز، مصابًا بتسمم، ولا يمكن استجوابه وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي.

وبالانتقال والفحص وسؤال نجل عمه، أفاد أنه أثناء قيام المصاب برش مخزن الأرز بالمبيدات، استنشق بعض منها، ما أدى إلى إصابته ونفى الشبهة الجنائية تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.