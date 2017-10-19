عودة حركة القطارات بعد توقفها ساعتين في سوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد

عادت من جديد حركة القطارات، اليوم الخميس، إلى طبيعتها بمحافظة سوهاج بعد توقفها ساعتين بسبب عطل كهربائي بجرار قطار ركاب بمحطة سكة حديد بني حميل دائرة مركز البلينا جنوب المحافظة.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من مركز شرطة البلينا بتعطل القطار رقم 735 ركاب "نجع حمادي – سوهاج" على رصيف محطة سكة حديد بني حميل دائرة المركز.

تبين تعطل القطار المشار إليه بسبب عطل كهربائي بالجرار، وضم مسؤولي هيئة السكة الحديد بضم الإمداد واستأنف القطار رحلته متجاوزًا لمدة ساعتين.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 6374 إداري المركز لسنة 2017.