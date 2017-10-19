الجيش العراقي: البيشمركة تنسحب من مجمع نفطي شمال غربي الموصل

الموصل- (د ب أ):

أفادت مصادر في الجيش العراقي اليوم الخميس بأن قوات البيشمركة انسحبت من مواقها في مجمع حقل نفطي في ناحية زمار شمال غربي مدينة الموصل، 400كم شمالي بغداد.

وقالت المصادر إن قوات الجيش العراقي انتشرت في مجمع حقول نفط عين زالة وفرضت سيطرتها على مقر شركة نفط عين زالة في ناحية زمار شمال غربي الموصل دون معارك بعد انسحاب البيشمركة منها دون قتال .

وكانت قوات البيشمركة قد شرعت بسحب قواتها وتسليمها الى القوات العراقية من المناطق المتنازع عليها في محافظة نينوى .