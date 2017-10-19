أخبار عاجلة

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية -
محكمة تقضى باستمرار حبس رئيس فرع منظمة العفو الدولية بتركيا -
حقيقة ظهور طفل بأربعة أرجل في بني سويف -
إخلاء سبيل نائب مدير مستشفى "ههيا" في واقعة "وفاة مُدرس" بالشرقية -
بالصور - إزالة التعديات على 2035 مترا من أراضي الدولة في أسوان -
ضبط 11 مليون قرص "تامول" مخدر داخل حاوية بميناء بورسعيد -
انفجار كابل الكهرباء الرئيسي في مصنع حديد بقليوب -
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد جولة تفقدية بالأقصر -
إبراهيم حجازي يطلق مبادرة الـ"5 جنيهات" بجامعة حلوان -
مصدر بمجلس الدولة: الكشف الطبي لأوائل دفعة ٢٠١٤ يومي السبت والأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الجيش العراقي: البيشمركة تنسحب من مجمع نفطي شمال غربي الموصل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الجيش العراقي: البيشمركة تنسحب من مجمع نفطي شمال غربي الموصل

10:31 ص الخميس 19 أكتوبر 2017

الجيش العراقي: البيشمركة تنسحب من مجمع نفطي شمال غربي الموصل

الجيش العراقي

الموصل- (د ب أ):

أفادت مصادر في الجيش العراقي اليوم الخميس بأن قوات البيشمركة انسحبت من مواقها في مجمع حقل نفطي في ناحية زمار شمال غربي مدينة الموصل، 400كم شمالي بغداد.

وقالت المصادر إن قوات الجيش العراقي انتشرت في مجمع حقول نفط عين زالة وفرضت سيطرتها على مقر شركة نفط عين زالة في ناحية زمار شمال غربي الموصل دون معارك بعد انسحاب البيشمركة منها دون قتال .

وكانت قوات البيشمركة قد شرعت بسحب قواتها وتسليمها الى القوات العراقية من المناطق المتنازع عليها في محافظة نينوى .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • شهود عيان: داعش يمنع حركة المواطنين بمنطقة في قضاء القائم غرب العراق

    أخبار

  • أزمة كركوك بعد استفتاء كردستان.. تسلسل زمني

    أخبار

  • قوات البيشمركة بشمال العراق تنسحب من غالبية المناطق المتنازع عليها

    أخبار

  • الجيش العراقي يعلن إكمال "فرض الأمن" في كركوك

    أخبار

إعلان

b45facc71a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش

أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش

وزير القوى العاملة يفتتح الملتقى الأول للتوظيف بأسوان السبت المقبل

وزير القوى العاملة يفتتح الملتقى الأول للتوظيف بأسوان السبت المقبل

الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

تجديد حبس هشام جعفر 45 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

تجديد حبس هشام جعفر 45 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة