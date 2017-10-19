رئيس الوزراء الإماراتي يعلن عن تعديل وزاري اليوم
رئيس الوزراء الإماراتي يعلن عن تعديل وزاري اليوم
10:24 ص الخميس 19 أكتوبر 2017
رئيس الوزراء الإماراتي
دبي- (د ب أ):
تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، الخميس، الإعلان عن تعديل وزاري يهدف إلى "تجديد الدماء".
وأعلن عن التعديل الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" اليوم.
وقال "الإخوة والأخوات سنعلن اليوم عن تعديل وزاري في حكومة الإمارات، تجديدًا للدماء وتحفيزا للتغيير واستعدادا للمرحلة المئوية المقبلة في مسيرة دولتنا".
وسبق أن أعلن رئيس مجلس الوزراء بالإمارات عن أكثر من تعديل وزاري عبر حسابه على تويتر.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
قرقاش: دبلوماسية "مكانك سر" لن تنجح في فكّ عُزلة قطر
-
ترامب: كل الأدلة تُثبت كذب جيمس كومي لحماية كلينتون
-
شخص يضرم النار في نفسه قبل مؤتمر الحزب الشيوعي بالصين
-
تجميد حسابات الشيخ عبد الله آل ثانى فى قطر
إعلان
إعلان