رئيس الوزراء الإماراتي يعلن عن تعديل وزاري اليوم

دبي- (د ب أ):

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، الخميس، الإعلان عن تعديل وزاري يهدف إلى "تجديد الدماء".

وأعلن عن التعديل الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" اليوم.

وقال "الإخوة والأخوات سنعلن اليوم عن تعديل وزاري في حكومة الإمارات، تجديدًا للدماء وتحفيزا للتغيير واستعدادا للمرحلة المئوية المقبلة في مسيرة دولتنا".

وسبق أن أعلن رئيس مجلس الوزراء بالإمارات عن أكثر من تعديل وزاري عبر حسابه على تويتر.