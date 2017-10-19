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لاستشعار الحرج.. «النقض» تتنحى عن نظر طعن علاء عبد الفتاح

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لاستشعار الحرج.. «النقض» تتنحى عن نظر طعن علاء عبد الفتاح لاستشعار الحرج.. «النقض» تتنحى عن نظر طعن علاء عبد الفتاح

التحرير

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قررت محكمة النقض، التنحي عن نظر طعن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة، بالسجن 5 سنوات، فى القضية المعروفة بـ«أحداث مجلس الشورى»؛ لاستشعارها الحرج، وأحالت المحكمة، الطعن، إلى دائرة أخرى؛ لنظرها، بجلسة 8 نوفمبر المقبل.

كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 28 برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية كل من المستشارين عصام على أبو العلا، وفتحي عبد الحميد الروينى المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة قد أصدرت حكمها على علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن بالسجن المشدد 5 سنوات و5 سنوات تحت المراقبة وغرامة 100 ألف جنيه، فيما حكمت بسجن باقي المتهمين 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بقضية أحداث الشورى والمتهم فيها 25 شابا.

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ونظرت محكمة النقض اليوم الخميس، الطعن المقدم من الناشط علاء عبد الفتاح و19 آخرين على الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات بقضية "أحداث مجلس الشورى".


كما قضت المحكمة بمعاقبة 18 متهمًا بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم 100 ألف جنيه، إلى جانب معاقبة 3 متهمين "غيابيًا" بالسجن 15 سنة، و15 سنة غيابيا لـ4 متهمين في اتهامهم بسرقة جهاز لا سلكى من أحد الضباط المكلفين بالتأمين والتظاهر بدون تصريح وإحراز الأسلحة البيضاء وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته.

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التحرير

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