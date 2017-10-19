قائد القوات البحرية: الإرهاب عدو مصر الرئيسي

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قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، إنه سيتم رفع العلم المصري على أربع وحدات بحرية في القاعدة الإسكندرية البحرية، اليوم الخميس.

أضاف الفريق خالد، خلال كلمته في احتفالية القوات البحرية بعيدها الخمسين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، والفريق محمود حجازي رئيس أركان القوات المسلحة، أن عدو مصر الرئيسي الآن هو الإرهاب، الذي بات يهدد العالم كله بصفة عامة.

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وشدد قائد القوات البحرية، على حرص القيادة المصرية على دعم وتطوير المنشآت البحرية وتحديث أسطولها بأحدث نظم التسليح، مع الراقي بالتدريب وتأهيل قدرات الفرد المقاتل.