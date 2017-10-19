مقتل 43 جنديا في هجوم على قاعدة عسكرية بجنوب أفغانستان
مقتل 43 جنديا في هجوم على قاعدة عسكرية بجنوب أفغانستان
10:20 ص الخميس 19 أكتوبر 2017
مقتل 43 جنديا في هجوم على قاعدة عسكرية بجنوب أفغان
كابول- (د ب أ):
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم، الخميس، أن 43 جنديا قتلوا في هجوم لحركة طالبان استهدف قاعدة عسكرية بإقليم قندهار بجنوب أفغانستان.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن تسعة أخرين أصيبوا في الهجوم الذي بدأ الساعة الثانية وثلاثين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، أمس الأربعاء.
وبدأ الهجوم عندما فجر مسلحون سيارتين عسكريتين مدرعتين مسروقتين عند بوابة القاعدة، الواقعة في منطقة مايواند.
وأضاف البيان أن ستة جنود مازالوا في عداد المفقودين.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مقتل قائد سوري في دير الزور "هدد اللاجئين بعدم العودة"
-
روسيا والناتو يبحثان الوضع في أفغانستان الأسبوع المقبل في بروكسل
-
عشرات القتلى في هجمات مسلحى طالبان شرقى أفغانستان
-
معسكر كبير للشرطة يتعرض لهجوم في جنوب شرق أفغانستان
إعلان
إعلان