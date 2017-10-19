مقتل 43 جنديا في هجوم على قاعدة عسكرية بجنوب أفغانستان

كابول- (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم، الخميس، أن 43 جنديا قتلوا في هجوم لحركة طالبان استهدف قاعدة عسكرية بإقليم قندهار بجنوب أفغانستان.

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن تسعة أخرين أصيبوا في الهجوم الذي بدأ الساعة الثانية وثلاثين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، أمس الأربعاء.

وبدأ الهجوم عندما فجر مسلحون سيارتين عسكريتين مدرعتين مسروقتين عند بوابة القاعدة، الواقعة في منطقة مايواند.

وأضاف البيان أن ستة جنود مازالوا في عداد المفقودين.