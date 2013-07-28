مصدر مسئول فى المطار ينفى وصول توكل كرمان للقاهرة

كتب : عبده أبوغنيمة منذ 40 دقيقة

قال المهندس عبدالعزيز فاضل، وزير الطيران المدنى، إن المطار مؤمّن بشكل كامل لسلامة الركاب وحركة الطائرات، وأشاد بدور المراقبين الجويين فى تأمين وانتظام حركة العمل، ووجود أطقم للتشغيل فى ظل خطة الطوارئ الموضوعة لمواجهة أى أحداث. والتقى «فاضل» خلال جولة تفقُّدية للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وبرج المراقبة الجوية أمس، بمجموعة من المراقبين الجويين والمهندسين والفنيين، واستمع إلى شرح لموقف الحركة بمطار القاهرة الجوى. وأشار إلى ازدياد معدلات الحركة الجوية العابرة للأجواء المصرية بسبب الأحداث الموجودة ببعض دول الجوار، واتخاذ المجال الجوى المصرى بديلاً لبعض المسارات المتجهة من الإقليم الأوروبى إلى منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا. من جهة أخرى، نفى مصدر أمنى بمطار القاهرة الدولى ما تردد عن وصول الناشطة السياسية اليمنية توكل كرمان، بعد إعلانها أنها ستذهب إلى اعتصام رابعة العدوية، وأنها فى طريقها للاعتصام لتأييد أنصار الرئيس المعزول.