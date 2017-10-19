العثور على جثة مريض نفسي في الزراعات بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

عثر الأهالي بناحية عرب الأطاولة بمركز أخميم شرق محافظة سوهاج، اليوم الخميس، على جثة مريض نفسي بالزراعات، ونقلت الجثة إلى المستشفى، وحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وتلقى مأمور مركز شرطة أخميم، بلاغًا من أهالي ناحية عرب الأطاولة دائرة المركز بوجود جثة بالزراعات بذات الناحية.

وتبين أن الجثة تخص "عبدالرحيم محمود حمادة" 52 عامًا، عامل، دون حدوث إصابات ويقيم بندر المنشاة دائرة مركز المنشاة جنوب المحافظة.

وبسؤال شقيقه "محمد" 58 عامًا، عامل، قرر أن المذكور يعاني من مرض نفسي ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاته.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة توقف عضلة القلب ولا توجد شبهة جنائية.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 4998 إداري المركز لسنة 2017.