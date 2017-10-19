أخبار عاجلة

حقيقة ظهور طفل بأربعة أرجل في بني سويف -
إخلاء سبيل نائب مدير مستشفى "ههيا" في واقعة "وفاة مُدرس" بالشرقية -
بالصور - إزالة التعديات على 2035 مترا من أراضي الدولة في أسوان -
ضبط 11 مليون قرص "تامول" مخدر داخل حاوية بميناء بورسعيد -
انفجار كابل الكهرباء الرئيسي في مصنع حديد بقليوب -
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد جولة تفقدية بالأقصر -
إبراهيم حجازي يطلق مبادرة الـ"5 جنيهات" بجامعة حلوان -
مصدر بمجلس الدولة: الكشف الطبي لأوائل دفعة ٢٠١٤ يومي السبت والأحد -
"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعايزني أخدمها" -
نيجيريا ترجح مقتل إحدى زوجات زعيم بوكو حرام في غارة جوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

العثور على جثة مريض نفسي في الزراعات بسوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

العثور على جثة مريض نفسي في الزراعات بسوهاج

10:16 ص الخميس 19 أكتوبر 2017

العثور على جثة مريض نفسي في الزراعات بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

عثر الأهالي بناحية عرب الأطاولة بمركز أخميم شرق محافظة سوهاج، اليوم الخميس، على جثة مريض نفسي بالزراعات، ونقلت الجثة إلى المستشفى، وحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وتلقى مأمور مركز شرطة أخميم، بلاغًا من أهالي ناحية عرب الأطاولة دائرة المركز بوجود جثة بالزراعات بذات الناحية.

وتبين أن الجثة تخص "عبدالرحيم محمود حمادة" 52 عامًا، عامل، دون حدوث إصابات ويقيم بندر المنشاة دائرة مركز المنشاة جنوب المحافظة.

وبسؤال شقيقه "محمد" 58 عامًا، عامل، قرر أن المذكور يعاني من مرض نفسي ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاته.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة توقف عضلة القلب ولا توجد شبهة جنائية.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 4998 إداري المركز لسنة 2017.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • عودة حركة القطارات بعد توقفها ساعتين وربع في سوهاج

    أخبار

  • النيابة تصرح بدفن جثمان رقيب شرطة لقى مصرعه في حادث بسوهاج

    أخبار

  • إحالة طبيب رفض الكشف على طفلة بكفر الشيخ للتحقيق

    أخبار

  • مصرع طفلة دهستها سيارة مجهولة في سوهاج

    أخبار

إعلان

3f074e8ae0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حقيقة ظهور طفل بأربعة أرجل في بني سويف

حقيقة ظهور طفل بأربعة أرجل في بني سويف

إخلاء سبيل نائب مدير مستشفى "ههيا" في واقعة "وفاة مُدرس" بالشرقية

إخلاء سبيل نائب مدير مستشفى "ههيا" في واقعة "وفاة مُدرس" بالشرقية

بالصور - إزالة التعديات على 2035 مترا من أراضي الدولة في أسوان

بالصور - إزالة التعديات على 2035 مترا من أراضي الدولة في أسوان

ضبط 11 مليون قرص "تامول" مخدر داخل حاوية بميناء بورسعيد

ضبط 11 مليون قرص "تامول" مخدر داخل حاوية بميناء بورسعيد