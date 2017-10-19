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إصابة سيدة اصطدم بها قطار في سوهاج

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مصراوي Masrawy

إصابة سيدة اصطدم بها قطار في سوهاج

10:13 ص الخميس 19 أكتوبر 2017

إصابة سيدة اصطدم بها قطار في سوهاج

إصابة سيدة اصطدم بها قطار

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصيبت سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، صماء، بإصابات متفرقة في الجسم، اليوم الخميس، عقب اصطدام قطار ركاب بها، أثناء عبورها شريط السكة الحديد، بمركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال إخطارًا، من مركز شرطة المنشاة باصطدام قطار بإحدى السيدات على شريط السكة الحديد بمحطة سكة حديد المنشاة.

وتبين أنه أثناء عبور "نسمة أنيس مملوك" 31 عامًا، ربة منزل، وتقيم شارع صلاح سالم بندر المنشاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، صمـاء، شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، اصطدم بها القطار رقم 732 ركاب "سوهاج - نجع حمادي"، ما نتج عنه إصابتها بكسر مضاعف باليد اليسرى وجروح قطعية في الوجه.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 5367 إداري المركز لسنة 2017.

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