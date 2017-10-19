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وصول وسفر 2797 راكبا بموانئ البحر اﻷحمر وتداول 356 شاحنة

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مصراوي Masrawy

وصول وسفر 2797 راكبا بموانئ البحر اﻷحمر وتداول 356 شاحنة

10:01 ص الخميس 19 أكتوبر 2017

وصول وسفر 2797 راكبا بموانئ البحر اﻷحمر وتداول 356 شاحنة

ارشيفية

جنوب سيناء- داليا منير:

صرح ملاك يوسف المتحدث اﻹعلامي لهيئة موانئ البحر اﻷحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينتين "أرزوجاز" و"مصرجاز" وعلى متنهم 15 ألف طن بوتاجاز قادمتان من ميناء ينبع.

كما يشهد ميناء سفاجا وصول وسفر 1837 راكبًا وتداول281 شاحنة، حيث يستعد الميناء لاستقبال العبارة أمانة وعلى متنها 212 راكبًا و36 شاحنة بضائع، و18 سيارة بينما تغادر السفينتين القاهرة وعمان وعلى متنهم 863 راكبًا و37 شاحنة بضائع و71 سيارة.

فيما شهد الميناء باﻷمس استقبال السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 82 راكبًا و80 شاحنة بضائع وسيارة وغادرت السفينتين أمانة وبوسيدون إكسبريس وعلى متنهما 680 راكبًا و122 شاحنة بضائع و44 سيارة.

على جانب آخر شهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة لابسبس وعلى متنها 55 راكبًا من جنسيات مختلفة متجهة إلى ميناء شرم الشيخ.

وفي نفس السياق يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 905 راكبا وتداول 75 شاحنة، حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينتين "آيلة" و"بريدج" وعلى متنهما 255 راكبًا و4 برادات.

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