إحالة مديري "شبكات المياه والطرق" للمحاكمة بتهمة الإضرار بالمال العام

كتب - عمرو علي:

قررت النيابة الإدارية، اليوم الخميس، إحالة مديري شبكات المياه والصرف وإدارة الطرق بجهاز مدينة القاهرة الجديدة للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

وأكدت التحقيقات في القضية رقم 158 لسنة 59 قضائية عليا، أن المتهمين خالد عبد الرحمن، مدير شبكات مياه وصرف جهاز مدينة القاهرة الجديدة وفايز محمد حميدة، مدير إدارة الطرق بالجهاز لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة ولم يحافظا على أموال وممتلكات جهة عملهما وخالفا القواعد المالية والقوانين واللوائح الخاصة بالمناقصات والمزايدات وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين ضمنا محضر لجنة الاستلام الابتدائي خلافًا للحقيقة بما يفيد أن الأعمال المنفذة سليمة وتعمل بحالة جيدة وخالية من الملاحظات رغم عدم إطلاق التيار الكهربائي للتأكد من سلامة كامل مهمات الشبكة ودون استلام شركة توزيع الكهرباء لكامل أعمال الشبكة وبما يتعارض مع طبيعة العمل وأرجعا تاريخ الاستلام إلى عامين سابقين وهو ما أضر ماليًا بالجهة التي يعملان بها واضطرها عقب إطلاق التيار الكهربائي وحصر النواقص بالمشروع إلى إعادة الطرح على شركة أخرى وبما ترتب عليه سريان مدة الضمان وصرف مستحقات الشركة المنفذة وبما يتعارض وإعداد المستخلص الختامي للمشروع.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.