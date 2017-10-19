وزير الخارجية التايلاندي يستقبل السفير المصري بمناسبة إنتهاء مهام عمله

القاهرة- (مصراوي):

استقبل وزير الخارجية التايلاندي ظهر يوم الاثنين الماضي، حازم الطاهري السفير المصري لدى بانجكوك بمناسبة قرب إنتهاء مهام عمله أوائل شهر نوفمبر المقبل.

وأثنى الوزير على الجهود التي قام بها السفير المصري لتعزيز العلاقات بين البلدين خلال فترة عمله في تايلاندا، مُشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلدين، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية.

وأشار الوزير التايلاندي إلى التطور الملحوظ في العلاقات بين البلدين، إذ انعقدت فعاليات الجولة الخامسة من المشاورات السياسية بين البلدين بالقاهرة في سبتمبر 2016. بالإضافة إلى حرص البلدين على عقد فعاليات الجولة الثالثة من اللجنة المشتركة بينهما العام المقبل.

وأعرب وزير الخارجية التايلاندي عن تقديره لاستضافة مصر أكثر من 3500 طالب تايلاندي يدرسون بالأزهر الشريف، فضلا عن المنح السنوية التي يوفرها الأزهر الشريف للطلبة التايلنديين وعددها 80 منحة.

يُذكر، أن مفتي الديار المصرية زار تايلاند في أبريل 2017.

من جانبه، أكد السفير على أهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين بما يتناسب مع حجم إمكانياتهما والعلاقات التاريخية بينهما، داعيا إلى تشجيع الصادرات المصرية إلى تايلاند، وأبرزها محاصيل البطاطس والفراولة والقطن.