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الرئيس السيسي يرفع العلم على قاعدة الإسكندرية بعد تطويرها

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مصراوي Masrawy

الرئيس يرفع العلم على قاعدة الإسكندرية بعد تطويرها

09:54 ص الخميس 19 أكتوبر 2017

الرئيس السيسي يرفع العلم على قاعدة الإسكندرية بعد تطويرها

الرئيس السيسي

الإسكندرية - ( أ ش أ):

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس برفع العلم على قاعدة الإسكندرية بعد تطويرها .

وعقب رفع العلم قام الرئيس السيسي بتقفد الوحدات البحرية الجديدة الفرقاطة المصرية فرنسية الصنع "الفاتح" من طراز جوويند، والغواصتين من طراز 209 ، الميسترال أنور السادات حاملة المروحيات .

وأثناء تفقد الرئيس لهذه الوحدات ، قام قادتها برفع العلم عليها.

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