الرئيس السيسي يرفع العلم على قاعدة الإسكندرية بعد تطويرها
الرئيس السيسي يرفع العلم على قاعدة الإسكندرية بعد تطويرها
09:54 ص الخميس 19 أكتوبر 2017
الرئيس السيسي
الإسكندرية - ( أ ش أ):
قام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس برفع العلم على قاعدة الإسكندرية بعد تطويرها .
وعقب رفع العلم قام الرئيس السيسي بتقفد الوحدات البحرية الجديدة الفرقاطة المصرية فرنسية الصنع "الفاتح" من طراز جوويند، والغواصتين من طراز 209 ، الميسترال أنور السادات حاملة المروحيات .
وأثناء تفقد الرئيس لهذه الوحدات ، قام قادتها برفع العلم عليها.
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