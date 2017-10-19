الرئيس السيسي يرفع العلم على قاعدة الإسكندرية بعد تطويرها

الإسكندرية - ( أ ش أ):

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس برفع العلم على قاعدة الإسكندرية بعد تطويرها .

وعقب رفع العلم قام الرئيس السيسي بتقفد الوحدات البحرية الجديدة الفرقاطة المصرية فرنسية الصنع "الفاتح" من طراز جوويند، والغواصتين من طراز 209 ، الميسترال أنور السادات حاملة المروحيات .

وأثناء تفقد الرئيس لهذه الوحدات ، قام قادتها برفع العلم عليها.