الرئيس السيسي يسلم قادة القطع البحرية الجديدة المصحف والعلم
الرئيس السيسي يسلم قادة القطع البحرية الجديدة المصحف والعلم
09:54 ص الخميس 19 أكتوبر 2017
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الإسكندرية- (أ ش أ):
سلم الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس، قادة الوحدات البحرية الجديدة إيذانا ببدء مهامهم البحرية الجديدة على هذه الوحدات.
يشار إلى أن الوحدات البحرية هي الفرقاطة المصرية فرنسية الصنع "الفاتح" من طراز جوويند، والغواصتين من طراز 209 ، الميسترال أنور السادات حاملة المروحيات.
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، وعقب وصوله عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني الجمهوري، واستعرض حرس الشرف الجمهوري.
يذكر أن اليوم هو عيد القوات البحرية الخمسين.
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