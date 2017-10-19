الرئيس السيسي يسلم قادة القطع البحرية الجديدة المصحف والعلم

الإسكندرية- (أ ش أ):

سلم الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس، قادة الوحدات البحرية الجديدة إيذانا ببدء مهامهم البحرية الجديدة على هذه الوحدات.

يشار إلى أن الوحدات البحرية هي الفرقاطة المصرية فرنسية الصنع "الفاتح" من طراز جوويند، والغواصتين من طراز 209 ، الميسترال أنور السادات حاملة المروحيات.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، وعقب وصوله عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني الجمهوري، واستعرض حرس الشرف الجمهوري.

يذكر أن اليوم هو عيد القوات البحرية الخمسين.