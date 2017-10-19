في العيد الخمسين للقوات البحرية..رفع العلم المصري علي 4 وحدات جديدة

الإسكندرية - ( أ ش أ):

ألقي الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية كلمة في الاحتفال بالعيد الخمسين للقوات البحرية ، قال فيها " إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي للقوات البحرية يتواكب مع العديد من المناسبات الهامة جاء في مقدمتها أنها تأتي في إطار احتفالنا بالذكري الـ44 بنصر أكتوبر العظيم ، والاحتفال بعيد القوات البحرية والذي جاء بمناسبة نجاح القوات البحرية كأول بحرية علي مستوى العالم أجمع تستخدم الصواريخ (سطح -سطح) لأغراض العمليات وتنجح في تدمير المدمرة المعادية".

وأضاف " إن احتفالنا اليوم يشهد رفع العلم المصري علي 4 وحدات بحرية منضمة حديثا للقوات البحرية المصرية والتي تأتي في إطار خطة تسليح قواتنا المسلحة ، حيث شهدت ومازالت تشهد تطويرا حقيقيا يحمل جميع معطيات العصر الحديث ، وتضمنت الوحدات حاملة المروحيات (أنور السادات) طراز ميسترال، غواصتين طراز 209 ، والفرقاطة (الفاتح) طراز جو ويند ، ليضاف ذلك إلى ما تم إضافته للقوات البحرية من وحدات قتالية من الطراز الأول".

وتابع قائلا " إن القوات البحرية المصرية يزيد عمرها في العصر الحديث عن قرنين من الزمان منذ إعادة بنائها في نفس المكان وعلي صفحة نفس المياه والتي يمتزج في عمق التاريخ بفكر التطوير، سنعيد بناءها مرة أخري علي أسس علمية ونمط حديث " ، مؤكدا أن أن القوات البحرية تفخر وتعتز بأبطالها الشباب الذين كانت تتراوح أعمارهم ما بين 20-30 عاما ، ممن اتخذوا قرارات جريئة وهامة وقاموا بأعمال بطولية غير مسبوقة فامتزج البحر بدمائهم مسطرين أسماءهم بحروف من نور".

واستطردالفريق خالد " إن القوات البحرية تظهر اليوم في نصر جديد تتويجا لملحمة من الجهد والعرق المتواصل لتصبح جديرة بالثقة وتاريخ هذا الشعب العظيم، لقد كانت هناك رؤية مستقبلية وحسن تقدير للأمور ، واستشراف للقيادة السياسية للموقف السياسي والعسكري في المنطقة ،وتقييم للتهديدات والتحديات الحالية والمستقبلية وعلي رأسها الإرهاب الذي يتلقي دعما ماديا ولوجيستيا بل وغطاء سياسيا توفره له أنظمة ودول تخطط لتحركاته لتحقيق مصالح مباشرة له .

وقال "لقد أوضحت مصر أن عدوها الرئيسي هو الإرهاب وهو الأمر الذي أعلنته في جميع المحافل الدولية وتواجهه بكل قوة وتسعي لتجفيف منابعه بكل حزم ليس فقط علي المستوي العسكري ولكن علي المستوي الفكري ، حيث تقوم قواتنا البحرية بدور حيوي في قطع خطوط الإمداد اللوجيستية للإرهاب من نقل المقاتلين وتسليحهم عبر البحر والقيام بمواجهة قوية حاسمة ضد أى أعمال إرهابية في منطقة مسئوليتها بالبحر".