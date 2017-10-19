لهذه الأسباب يجب إجراء الأشعة رباعي الأبعاد أثناء فترة الحمل

كتبت - هدير غيث:

قال الدكتور عمرو حسن، استشاري نساء وتوليد بكلية طب القصر العيني، إن الأشعة الثلاثية والرباعية الأبعاد هامة للغاية خلال فترة الحمل، وذلك للاطمئنان على الجنين، وكافة تكوين أعضائه، وأجهزته.

وأضاف "عمرو" أن إجراء هذه الأشعة يكون في نصف الشهر الخامس، وليس قبل هذا الميعاد، بسبب عدم استكمال أعضاء الجنين، لأن حجم الجنين سيكون كبير، مما يصعب الرؤية على الطبيب.

وأوضح "عمرو"، أن في حالة الاطمئنان من خلال هذه الأشعة، لا تكرر مرة أخرى، وتستمر الأم في متابعة السونار الطبيعي لها حتى موعد الولادة، للاطمئنان على كمية المياه حول الجنين، ونبضاته، وحجمه، والمشيمة، ووضع الطفل في الولادة، وهل سيولد من رأسه، أم رجله؟.

ومن جانب آخر، قال دكتور أحمد خيري مقلد، أستاذ أمراض نساء وتوليد بجامعة عين شمس، إن في حالة عدم الاطمئنان من خلال الأشعة رباعية الأبعاد، هناك حالتين، الأولى إذا كان الطفل به عيوب خلقية لا تعالج، مثل عدم وجود كلي، أو انفجار في الأمعاء، ويطلب الطبيب من الأم القيام بالإجهاض.

وأضاف "مقلد"، أن الحالة الثانية، إذا كان الطفل بعيوب خلقية بسيطة مثل يد أكبر من أخري، مشاكل تستطيع أن تعالج أثناء فترة الحمل، أو بعد الولادة، وفي هذه الحالة يتم استمرار عمل السونار و المتابعة مع الطبيب أثناء فترة الحمل.