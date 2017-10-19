أخبار عاجلة

حقيقة ظهور طفل بأربعة أرجل في بني سويف -
إخلاء سبيل نائب مدير مستشفى "ههيا" في واقعة "وفاة مُدرس" بالشرقية -
بالصور - إزالة التعديات على 2035 مترا من أراضي الدولة في أسوان -
ضبط 11 مليون قرص "تامول" مخدر داخل حاوية بميناء بورسعيد -
انفجار كابل الكهرباء الرئيسي في مصنع حديد بقليوب -
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد جولة تفقدية بالأقصر -
إبراهيم حجازي يطلق مبادرة الـ"5 جنيهات" بجامعة حلوان -
مصدر بمجلس الدولة: الكشف الطبي لأوائل دفعة ٢٠١٤ يومي السبت والأحد -
"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعايزني أخدمها" -
نيجيريا ترجح مقتل إحدى زوجات زعيم بوكو حرام في غارة جوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

في اليوم العالمي لالتهاب المفاصل.. 6 طرق للوقاية من خشونتها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

في اليوم العالمي لالتهاب المفاصل.. 6 طرق للوقاية من خشونتها

09:30 ص الخميس 19 أكتوبر 2017

في اليوم العالمي لالتهاب المفاصل.. 6 طرق للوقاية من خشونتها

الام-المفاصل

كتبت- فاطمة خالد:

يحتفل العالم في 18 أكتوبر من كل عام، باليوم العالمي لالتهاب المفاصل، الذي يهدف إلى زيادة الوعي بهذا المرض والكشف المبكر عنه، والحث على عيش نمط حياة أكثر صحية.

ويقول الدكتور ماجد مراد، استشاري جراحة العظام والمفاصل، أنه يسهل الوقاية من مرض التهاب أو خشونة المفاصل قبل سن الـ 60، كما أن الجسم يكون قادراً على تجديد خلاياه باستمرام، وأنه يوجد 6 طرق للوقاية من هذا المرض،كما يلي:

1- يجب أن تكثر من شرب الماء، إذ يتكون 70% من الغضاريف التي تحول دون احتكاك العظام وتمنع تآكلها، من الماء. 

2- يجب أن تتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والألياف والفواكة والخضار، وتبتعد عن تناول النشويات والدهون، حتى لا يؤثر زيادة الوزن على العظام ومفاصل "الركبة"، مما يزيد من تآكل الغضاريف، وبالتالي احتكاك العظام.

3- يجب اختيار وضعية الجلوس الصحيحة، وهي أن تجلس مستقيم الظهر، كما يجب تجنب الجلوس لفترات طويلة حتى لا يؤثر ذلك على فقرات الرقبة والظهر.

4- مارس الرياضة بشكل منتطم، كالتمارين البسيطة في المنزل، أو المشي لمدة نصف ساعة يومياً في الشارع، مما يساعدك للحفاظ على لياقتك البدنية، دون الحاجة للذهاب للنادي أو صالة الألعاب الرياضية.

5- أكثر من تناول المشروبات والمأكولات التي تحتوي على الكاليسوم، مثل منتجات الألبان والسلمون والسمسم، التي تقوي العظام والمفاصل وتمنع تآكلها مع الوقت.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • في اليوم العالمي للالتهاب المفاصل.. أعراض تنذرك بضرورة "تغير المفصل"

    هو وهي

  • - كيف يمكنك علاج حساسية الجيوب الأنفية في دقائق؟

    هو وهي

  • بالصور: تعرف على "كهف الملح".. مكان للاسترخاء وعلاج للأمراض

    هو وهي

  • قد تكون مريض سكري وأنت لا تعلم.. هذه طرق التشخيص والعلاج

    هو وهي

إعلان

c9d37e5397.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو- سيدات غير محجبات بإعلان مشروع نيوم السعودي

بالفيديو- سيدات غير محجبات بإعلان مشروع نيوم السعودي

بالفيديو- مراسم استقبال رسمية وعسكرية للسيسي بقصر الإنفاليد بباريس

بالفيديو- مراسم استقبال رسمية وعسكرية للسيسي بقصر الإنفاليد بباريس

بالفيديو.. حوار الرئيس السيسي كاملًا مع قناة فرانس 24

بالفيديو.. حوار الرئيس السيسي كاملًا مع قناة فرانس 24