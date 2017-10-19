في اليوم العالمي لالتهاب المفاصل.. 6 طرق للوقاية من خشونتها

كتبت- فاطمة خالد:

يحتفل العالم في 18 أكتوبر من كل عام، باليوم العالمي لالتهاب المفاصل، الذي يهدف إلى زيادة الوعي بهذا المرض والكشف المبكر عنه، والحث على عيش نمط حياة أكثر صحية.

ويقول الدكتور ماجد مراد، استشاري جراحة العظام والمفاصل، أنه يسهل الوقاية من مرض التهاب أو خشونة المفاصل قبل سن الـ 60، كما أن الجسم يكون قادراً على تجديد خلاياه باستمرام، وأنه يوجد 6 طرق للوقاية من هذا المرض،كما يلي:

1- يجب أن تكثر من شرب الماء، إذ يتكون 70% من الغضاريف التي تحول دون احتكاك العظام وتمنع تآكلها، من الماء.

2- يجب أن تتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والألياف والفواكة والخضار، وتبتعد عن تناول النشويات والدهون، حتى لا يؤثر زيادة الوزن على العظام ومفاصل "الركبة"، مما يزيد من تآكل الغضاريف، وبالتالي احتكاك العظام.

3- يجب اختيار وضعية الجلوس الصحيحة، وهي أن تجلس مستقيم الظهر، كما يجب تجنب الجلوس لفترات طويلة حتى لا يؤثر ذلك على فقرات الرقبة والظهر.

4- مارس الرياضة بشكل منتطم، كالتمارين البسيطة في المنزل، أو المشي لمدة نصف ساعة يومياً في الشارع، مما يساعدك للحفاظ على لياقتك البدنية، دون الحاجة للذهاب للنادي أو صالة الألعاب الرياضية.

5- أكثر من تناول المشروبات والمأكولات التي تحتوي على الكاليسوم، مثل منتجات الألبان والسلمون والسمسم، التي تقوي العظام والمفاصل وتمنع تآكلها مع الوقت.