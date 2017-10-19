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كتالونيا لن تلتزم بالمهلة الثانية لتحديد موقفها من الانفصال عن مدريد

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مصراوي Masrawy

كتالونيا لن تلتزم بالمهلة الثانية لتحديد موقفها من الانفصال عن مدريد

09:46 ص الخميس 19 أكتوبر 2017

كتالونيا لن تلتزم بالمهلة الثانية لتحديد موقفها من الانفصال عن مدريد

رئيس إقليم كتالونيا كارلوس بوجديمون

مدريد- (د ب أ):

أفادت تقارير بأن رئيس إقليم كتالونيا، كارلوس بوجديمون، لن يلتزم بالمهلة الثانية ليحدد موقفه من إعلان انفصال الإقليم عن مدريد .

وذكرت صحيفة "فانجارديا" أن بوجديمون سيحث رئيس الوزراء الاسباني، ماريانو راخوي، على عدم تفعيل مادة دستورية تعلق حكم كاتالونيا الذاتي، وذلك في رسالة إليه، ردا على المهلة التي ستنتهي بحلول العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوجديمون سيحذر في الرسالة من أنه في حال تم تفعيل المادة رقم 155، فإن كاتالونيا ستفعّل إعلان استقلالها بشكل كامل، مما سيزيد من حدة الصراع مع مدريد.

وكان بوجديمون قال الاسبوع الماضي إن إقليمه لديه الحق في الانفصال عن إسبانيا بعد اجراء استفتاء متنازع عليه، ولكنه سيعلق أيضا إعلان استقلاله سعيا لاتاحة الفرصة للحوار مع مدريد.

ووفقا للعدد الذي لم يتم التحقق منه والمعلن من قبل السلطات الكتالونية، أيد 90% من نحو 3ر2 مليون ناخب الانفصال. وبلغت نسبة الإقبال 43% فقط.

وجرى التصويت على الرغم من حظره من قبل المحكمة الدستورية الأسبانية.

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