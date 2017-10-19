قوات إسرائيلية تعتقل فلسطينيين من غزة بزعم اجتياز السياج الحدودي بين الجانبين

رام الله- (د ب أ):

صرحت مصادر فلسطينية بأن قوات إسرائيلية اعتقلت اليوم، الخميس، شخصين من قطاع غزة لدى اقترابهما من السياج الحدودي الفاصل شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر القول إن القوات المتمركزة في أبراج المراقبة العسكرية والدبابات على الشريط الحدودي شرق خان يونس اعتقلت شابين في العشرينات من عمرهما لدى اقترابهما من السياج الفاصل، تزامنا مع إطلاق نار صوب الأراضي الزراعية في المنطقة الحدودية.

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن قوة من الجيش ألقت فجر اليوم القبض على فلسطينيين غير مسلحين بعد أن اجتازا السياج الأمني المحيط بجنوب قطاع غزة.

وتمت إحالة الموقوفين إلى الجهات الأمنية للتحقيق معهما.