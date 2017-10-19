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حركة المرور.. كثافات متحركة بصلاح سالم والهرم ومعدلات سير طبيعية على محاور العاصمة

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مصراوي Masrawy

حركة المرور.. كثافات متحركة بصلاح سالم والهرم ومعدلات سير طبيعية على محاور العاصمة

09:46 ص الخميس 19 أكتوبر 2017

حركة المرور.. كثافات متحركة بصلاح سالم والهرم ومعدلات سير طبيعية على محاور العاصمة

حركة المرور

كتب- فتحي سليمان:

شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم، الخميس، معدلات سير طبيعية بينما طهرت كثافات مرورية متحركة على بعض الطرق ومحاور القاهرة الكبرى، خلال فترة الصباحية، وانتظمت الخدمات المرورية المدعومة بأوناش وحملات لرصد مخالفات السائقين منذ السابعة صباحًا.

وفي القاهرة رصدت غرفة عمليات إدارة المرور، معدلات سير عادية على كافة المحاور على مستوى المدينة غير أن بعض الكثافات المتحركة ظهرت بشارع صلاح سالم في المنطقة التي تصل بين هيئة الاستثمار ونفق الميرغني نتيجة بداية دخول الموظفين لأماكن عملهم بالأجهزة المتواجدة هناك وينصح اتخاذ محور النصر للمتجه الى مطار القاهرة والذي يعمل بشكل جيد.

وتسير باقي المحاور والميادين بصورة طبيعية، ويوجد بعض الأعطال الخفيفة الغير مؤثرة وتم التعامل معها بمعرفة الادارة العامة لمرور القاهرة ولا توجد تصادم.

وفي الجيزة يشهد شارع فيصل والهرم المتجه إلى كوبري الجيزة وشاع الجامعة وكوبري عباس من الجيزة الى المنيل وشارع السودان وكوبري ١٥ مايو وشارع فيصل كثافات متحركة.

وكثفت الإدارة العامة للمرور من تعزيز خدماتها ونشرت الأوناش والحملات على كافة الطرق لرصد أي معوقات مرورية وإلزام السائقين بقواعد وآداب المرور.

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