اليوم.. وزيرة التخطيط تتفقد عددا من المشاريع الخدمية الجديدة في قنا
اليوم.. وزيرة التخطيط تتفقد عددا من المشاريع الخدمية الجديدة في قنا
09:44 ص الخميس 19 أكتوبر 2017
هالة السعيد وزيرة التخطيط
قنا - عبدالرحمن القرشي:
تتفقد الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، برفقة اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، وعدد من نواب البرلمان، اليوم الخميس، عددًا من المشاريع الخدمية في المحافظة، في إطار تقييم إنشائها والتأكد من الالتزام بخطط تنفيذها.
ومن المنتظر أن تتفقد السعيد، محطة مياه فرشوط، ومحطة معالجة صرف صحي دشنا بشمال قنا، وتفقد مشروع كوبري قوص بجنوب قنا.
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