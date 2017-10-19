أخبار عاجلة

حقيقة ظهور طفل بأربعة أرجل في بني سويف -
إخلاء سبيل نائب مدير مستشفى "ههيا" في واقعة "وفاة مُدرس" بالشرقية -
بالصور - إزالة التعديات على 2035 مترا من أراضي الدولة في أسوان -
ضبط 11 مليون قرص "تامول" مخدر داخل حاوية بميناء بورسعيد -
انفجار كابل الكهرباء الرئيسي في مصنع حديد بقليوب -
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد جولة تفقدية بالأقصر -
إبراهيم حجازي يطلق مبادرة الـ"5 جنيهات" بجامعة حلوان -
مصدر بمجلس الدولة: الكشف الطبي لأوائل دفعة ٢٠١٤ يومي السبت والأحد -
"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعايزني أخدمها" -
نيجيريا ترجح مقتل إحدى زوجات زعيم بوكو حرام في غارة جوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

اليوم.. وزيرة التخطيط تتفقد عددا من المشاريع الخدمية الجديدة في قنا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اليوم.. وزيرة التخطيط تتفقد عددا من المشاريع الخدمية الجديدة في قنا

09:44 ص الخميس 19 أكتوبر 2017

اليوم.. وزيرة التخطيط تتفقد عددا من المشاريع الخدمية الجديدة في قنا

هالة السعيد وزيرة التخطيط

قنا - عبدالرحمن القرشي:

تتفقد الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، برفقة اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، وعدد من نواب البرلمان، اليوم الخميس، عددًا من المشاريع الخدمية في المحافظة، في إطار تقييم إنشائها والتأكد من الالتزام بخطط تنفيذها.

ومن المنتظر أن تتفقد السعيد، محطة مياه فرشوط، ومحطة معالجة صرف صحي دشنا بشمال قنا، وتفقد مشروع كوبري قوص بجنوب قنا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بيان عاجل ضد محافظ الوادي الجديد لعدم إعلان حد أدنى لسعر كيلو البلح

    أخبار

  • محافظ قنا يعتمد نتيجة مسابقة الــ 400 معلم

    أخبار

  • بالصور - الفريق مميش يستقبل وفدا ألمانيا لبحث سبل التعاون في الإسماعيلية

    أخبار

  • بالصور.. افتتاح عدد من المشروعات في المنيا

    أخبار

إعلان

2aad921cfc.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حقيقة ظهور طفل بأربعة أرجل في بني سويف

حقيقة ظهور طفل بأربعة أرجل في بني سويف

إخلاء سبيل نائب مدير مستشفى "ههيا" في واقعة "وفاة مُدرس" بالشرقية

إخلاء سبيل نائب مدير مستشفى "ههيا" في واقعة "وفاة مُدرس" بالشرقية

بالصور - إزالة التعديات على 2035 مترا من أراضي الدولة في أسوان

بالصور - إزالة التعديات على 2035 مترا من أراضي الدولة في أسوان

ضبط 11 مليون قرص "تامول" مخدر داخل حاوية بميناء بورسعيد

ضبط 11 مليون قرص "تامول" مخدر داخل حاوية بميناء بورسعيد