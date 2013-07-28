في مجلس الأمة الكويتي الجديد.. "الشيعة" يخسرون و"الليبراليون" يفوزون

كتب : أ ف ب منذ 5 دقائق

فقدت الأقلية الشيعية في الكويت أكثر من نصف مقاعدها في مجلس الأمة، بينما حصل الليبراليون على عدد من المقاعد في ثاني انتخابات تشريعية خلال ثمانية أشهر فقط جرت أمس في البلاد.

وتفيد نتائج نهائية بثتها السلطات، اليوم، أن مرشحي الأقلية الشيعية حصلوا على 8 مقاعد فقط من أصل 50 في البرلمان.

وكان الشيعة الذين يشكلون 30% من سكان الكويت يشغلون 17% من البرلمان السابق الذي انتخب في ديسمبر الماضي.

ولم يكن الليبراليون يشغلون أي مقعد في مجلس الأمة، لكنهم سيشغلون ثلاثة مقاعد على الأقل بعد الانتخابات التي جرت أمس.

وعزز الإسلاميون السنة موقعهم بفوزهم بسبعة مقاعد مقابل خمسة في البرلمان السابق.

وقال الموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام الكويتية إن نسبة المشاركة ارتفعت في هذه الانتخابات لتبلغ 52.5% مقابل 40% في ديسمبر، وهي نسبة امتناع قياسية.

وارتفاع نسبة المشاركة نجم عن مشاركة العشائر في الاقتراع الذي جرى أمس بعدما قاطعت انتخابات ديسمبر.

وجرى التصويت في حوالى 100 مركز اقتراع، شهد بعضها تدفقًا كبيرًا للناخبين، خصوصا في مناطق العشائر، بينما بقيت أخرى هادئة.

وكان وزير الإعلام الكويتي الشيخ سلمان حمود الصباح عبر ظهر أمس عن ارتياحه لنسبة المشاركة الكبيرة.

وقاطعت التيارات الإسلامية والوطنية والليبرالية الاقتراع احتجاجًا على تعديل القانون الانتخابي كما الحال خلال الاقتراع الأخير، عدا التحالف الوطني الديموقراطي، وهو تجمع ليبرالي قريب من التجار، بالإضافة إلى مشاركة القبائل الرئيسية.