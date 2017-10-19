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بسبب خلاف على أرض.. مزارع يطلق الرصاص على ساقه بسوهاج

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مصراوي Masrawy

بسبب خلاف على أرض.. مزارع يطلق الرصاص على ساقه بسوهاج

09:40 ص الخميس 19 أكتوبر 2017

بسبب خلاف على أرض.. مزارع يطلق الرصاص على ساقه بسوهاج

مستشفى سوهاج الجامعي

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصيب مزارع بطلق ناري في الساق، اليوم الخميس، بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية بمركز دار السلام، جنوب شرق محافظة سوهاج.

وتلقى مأمور مركز شرطة دار السلام، إخطارًا من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول "مجدي محمد حافظ" 30 عامًا، مزارع ويقيم بناحية البلابيش قبلي دائرة المركز، مصابًا بطلق ناري في الساق اليمنى مسببة فتحتي دخول وخروج.

وبسؤال المصاب، اتهم "جمال فايز كمال الدين" 58 عامًا، مزارع، بإطلاق عيار من سلاح ناري، بحيازته، ما نتج عنه إصابته بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية.

وألقى ضباط وحدة مباحث المركز القبض على المتهم، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وأسفرت تحريات إدارة البحث الجنائي إلى عدم صحة ما جاء بأقوال الشاكي، وأضافت بأنه محدث إصابته بنفسه لذات السبب المشار إليه.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 4646 إداري المركز لسنة 2017.

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