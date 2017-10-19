القبض على 20 عنصرا إجراميا بحيازتهم أسلحة غير مرخصة في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

شنت مديرية أمن قنا حملة أمنية مكبرة بقيادة اللواء أشرف رياض مدير إدارة البحث الجنائي على عدد من البؤر الإجرامية بهدف مكافحة الجريمة بشتى صورها وتحقيق الوجه الأمثل للأمن في المحافظة.

وضبطت الحملة 20 عنصرًا إجراميًا وخارجًا عن القانون، بحيازتهم أسلحة نارية غير مرخصة تستخدم في تأجيج الصراعات الثأرية بين العائلات، وألقت القبض على أحد تجار المواد المخدرة متلبسًا و6 هاربين من أحكام جنائية نافذة التنفيذ، وضبط 25 قضية تموين متنوعة و954 مخالفة مرورية، ومصادرة 28 دراجة نارية دون لوحات.

وحررت المحاضر القانونية، اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.