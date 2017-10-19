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تحرش واتفاق واستغاثة.. مطاردة بشارع جامعة الدولة العربية بسبب هاتف

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مصراوي Masrawy

واتفاق واستغاثة.. مطاردة بشارع جامعة الدولة العربية بسبب هاتف

09:37 ص الخميس 19 أكتوبر 2017

تحرش واتفاق واستغاثة.. مطاردة بشارع جامعة الدولة العربية بسبب هاتف

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

تمكن ضباط مباحث العجوزة من ضبط سائق سيارة أجرة تحرش جنسيا بفتاة، واستولى على هاتفها بشارع جامعة الدول العربية.

حسب تحريات العميد أيمن الحمزاوي، رئيس مباحث قطاع وسط الجيزة، استقلت فتاة تبلغ من العمر 27 سنة، وصديقتها تاكسي قاصدة منطقة المعادي منذ 3 أيام، إلا أن السائق تحرش بها جنسيا، فنهرته.

وفوجئت الفتاة بالسائق يطلب دفع 150 جنيهًا قيمة التوصيل، لكنها اعترضت، فاستولى على هاتفها المحمول مستغلا وضعه بشاحن السيارة، ولاذ بالفرار.

وأشارت جهود المقدم أمثل حرحش، الضابط بفرقة وسط الجيزة، أن الفتاة اتصلت بالسائق واتفقت على مقابلته أمام مسكنها بشارع جامعة الدولة العربية لاستلام الهاتف، وحاولت وصاحب العقار ضبطه إلا أنه فر هاربًا.

واستغاثت الفتاة بالمارة، وتصادف مرور دورية أمنية بشارع جامعة الدول العربية بقيادة الرائد محمد مجدي، معاون مباحث قسم العجوزة، وطاردت القوة السائق، وتمكنت من ضبطه والهاتف المحمول.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.

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