أخبار عاجلة

حقيقة ظهور طفل بأربعة أرجل في بني سويف -
إخلاء سبيل نائب مدير مستشفى "ههيا" في واقعة "وفاة مُدرس" بالشرقية -
بالصور - إزالة التعديات على 2035 مترا من أراضي الدولة في أسوان -
ضبط 11 مليون قرص "تامول" مخدر داخل حاوية بميناء بورسعيد -
انفجار كابل الكهرباء الرئيسي في مصنع حديد بقليوب -
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد جولة تفقدية بالأقصر -
إبراهيم حجازي يطلق مبادرة الـ"5 جنيهات" بجامعة حلوان -
مصدر بمجلس الدولة: الكشف الطبي لأوائل دفعة ٢٠١٤ يومي السبت والأحد -
"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعايزني أخدمها" -
نيجيريا ترجح مقتل إحدى زوجات زعيم بوكو حرام في غارة جوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

أمن الجيزة يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالهرم وبولاق الدكرور

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أمن الجيزة يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالهرم وبولاق الدكرور

09:34 ص الخميس 19 أكتوبر 2017

أمن الجيزة يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالهرم وبولاق الدكرور

كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، بمشاركة شرطة المرافق ورجال البحث الجنائي والمرور، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمنطقتي الهرم وبولاق الدكرور.

وأسفرت الحملة عن إزالة 911 حلة تعدٍ، و11 قرار غلق وتشميع لمنشآت مخالفة بالهرم، و288 حالة ببولاق الدكرور.

حُررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة رواد البنوك بأكتوبر

    أخبار

  • ضبط شخص لقيامه بتزوير المحررات الرسمية للنصب على المواطنين وراغبي

    أخبار

  • مصادر: "عميد الهرم" أنقذ فتاة من الاغتصاب على يد نجل ضابط

    أخبار

  • أهالي متهم يتجمهرون بمستشفى الهرم إثر وفاته برصاص ضابط أنقذ فتاة

    أخبار

إعلان

af0463b9b0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حقيقة ظهور طفل بأربعة أرجل في بني سويف

حقيقة ظهور طفل بأربعة أرجل في بني سويف

إخلاء سبيل نائب مدير مستشفى "ههيا" في واقعة "وفاة مُدرس" بالشرقية

إخلاء سبيل نائب مدير مستشفى "ههيا" في واقعة "وفاة مُدرس" بالشرقية

بالصور - إزالة التعديات على 2035 مترا من أراضي الدولة في أسوان

بالصور - إزالة التعديات على 2035 مترا من أراضي الدولة في أسوان

ضبط 11 مليون قرص "تامول" مخدر داخل حاوية بميناء بورسعيد

ضبط 11 مليون قرص "تامول" مخدر داخل حاوية بميناء بورسعيد