أمن الجيزة يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالهرم وبولاق الدكرور

كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، بمشاركة شرطة المرافق ورجال البحث الجنائي والمرور، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمنطقتي الهرم وبولاق الدكرور.

وأسفرت الحملة عن إزالة 911 حلة تعدٍ، و11 قرار غلق وتشميع لمنشآت مخالفة بالهرم، و288 حالة ببولاق الدكرور.

حُررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.